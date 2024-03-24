После теракта в "Крокус Сити Холле" россияне, похоже, более тщательно и оперативно реагируют на подобные сообщения.

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Минирование ТРЦ

Днем 22 марта российские силовики получили сообщение о бомбе в ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге. Всех посетителей оперативно эвакуировали, а на место прибыли спасатели и правоохранители.

Эвакуация из ТРЦ "Лондон Мол": смотрите видео

Российские СМИ сообщают, что мужчину, который сообщил о взрывном устройстве, удалось задержать. Его вывели на парковку, где с ним общаются силовики. В то же время подозреваемый в минировании не признается, где расположена бомба. На место дополнительно прибыли саперы.

Силовики общаются с подозреваемым: смотрите видео