Після теракту в "Крокус Сіті Холі" росіяни, схоже, більше прискіпливо та оперативно реагують на подібні повідомлення.
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Мінування ТРЦ
Вдень 22 березня російські силовики отримали повідомлення про бомбу у ТРЦ "Лондон Мол" у Санкт-Петербурзі. Всіх відвідувачів оперативно евакуювали, а на місце прибули рятувальники та правоохоронці.
Евакуація з ТРЦ "Лондон Мол": дивіться відео
Російські ЗМІ повідомляють, що чоловіка, який повідомив про вибуховий пристрій, вдалося затримати. Його вивели на парковку, де з ним спілкуються силовики. Очевидці стверджують, що правоохоронці поставили росіянина на коліна. Водночас підозрюваний у мінуванні нібито не зізнається, де розташована бомба. На місце додатково прибули сапери.
Силовики спілкуються з підозрюваним: дивіться відео
Внаслідок евакуації з "Лондон Молу" біля торгового центру утворився величезний затор. Станом на 15:39 пожежники продовжують чергувати біля будівлі. При цьому, за словами очевидців, ніде не видно диму та не відчувається запаху гару. Частина "зацікавлених" росіян спостерігає за ситуацією.
"Жарти" росіян
- Цього таки дня російські ЗМІ поширювали інформацію, що в однієї з пасажирок в аеропорту "Шереметьєво" нібито була бомба у рюкзаку. Вони розповіли, що коли та підіймалася на борт літака, вона сказала бортпровіднику, що у її поклажі вибуховий пристрій.
- Однак виявилося, що насправді заява про бомбу була всього лиш жартом до стюардеси. Пасажирка була незадоволена тим, що бортпровідниця довго з кимось розмовляла через телефон – тому вона жартома сказала: "Досить розмовляти, бо бомбу в мене в рюкзаку пропустиш".
- Одразу після цих слів екіпаж літака викликав поліцію, яка, зрештою, не знайшла жодної бомби у ручній поклажі. Внаслідок невдалого жарту виліт рейсу "Москва – Єреван" затримали понад як на півтори години.