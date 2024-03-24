Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей інцидент міг статися, коли жінка підіймалася на борт літака, передає 24 Канал.

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Росіянка сказала, що нібито має бомбу із собою у портфелі

Російські пропагандисти зазначили, що під час того, як одна з пасажирок піднялася у аеропорту "Шереметьєво" на борт літака, що вилітає до Єревану, одразу звернулася до бортпровідників. Жінка сказала, що, мовляв, у її ручній поклажі бомба.

Росіяни наголосили, що пасажирка "поводилася агресивно, а також переміщалася з місця на місце". За словами пропагандистів, рейс цього повітряного судна начебто затримали, а на місці вже працюють російські екстрені служби.