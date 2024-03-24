За попередньою інформацією, це був просто недолугий "жарт" пасажирки-росіянки, яка насправді не мала бомбу з собою. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіянка "пожартувала" про бомбу, яку "везла з собою"

Російські пропагандисти, з посиланням на джерело у правоохоронних органах країни-агресорки, зазначили, що вираз пасажирки літака у "Шереметьєво" про вибухівку виявилася "жартом" до стюардеси.

За словами росіян, жінка була незадоволена тим, що коли люди піднімалися на борт, стюардеса говорила з кимось телефоном. Після цього вона кинула до працівниці літака фразу: "Досить розмовляти, бо бомбу в мене в рюкзаку пропустиш".

Варто зазначити, що після цього екіпаж російського повітряного судна викликав поліцію. Пасажирку затримали, згодом її рюкзак перевірили й жодних вибухових пристроїв та вибухових речовин не виявили.

Наразі подальша доля пасажирки, яка пожартувала про "бомбу" зі стюардесою – невідома. Однак вона, швидше за все, нестиме відповідальність за свій "жарт".

В "Шереметьєво" стався "інцидент" із бомбою