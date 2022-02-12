Угроза вторжения России: какие страны призвали своих граждан покинуть Украину

Угроза вторжения России в Украину стала темой номер один на дипломатической арене и в западной прессе. Из-за возможного обострения ряд стран мира призывает своих граждан воздержаться от визита в нашу страну, а тех кто сейчас здесь – поскорее покинуть Украину.

Зарубежные страны называют ситуацию в Украине угрожающей. О том, кто уже призвал своих граждан уехать из нашей страны, читайте в материале 24 канала.

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США

США активно помогают Украине вооружением на фоне угрозы агрессии Кремля, однако вместе с тем призывает своих граждан вернуться на родину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно призывал своих соотечественников уехать из Украины. Кроме того, с такими призывами обратилось и посольство США в Киеве.

Если вы останетесь в Украине, будьте осторожнее из-за преступности, гражданских беспорядков и возможных боевых действий, если Россия начнет войну. Некоторые области имеют повышенный риск,

– заявили в посольстве.

Кроме того, Госдеп США также принял решение эвакуировать американцев, работающих в составе мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. По данным СМИ, речь идет о 46 наблюдателях, которые до 15 февраля должны выехать из Украины.

Белый дом настаивает, чтобы американцы, которые сейчас на территории Украины, покинули нашу страну до 13 февраля. Причиной называют возможное обострение и то, что в этом случае США не гарантируют возможность эвакуации.

Япония

Госдеп США приказал дипломатам, не занимающим критически важных должностей в посольстве в Украине, немедленно выехать из нашего государства.

Министерство иностранных дел Японии обратилось к своим гражданам. Тамошнее правительство отметило дипломатические усилия западных партнеров умерить "аппетиты Кремля", однако ситуацию называют напряженной. Из-за этого МИД объявил 4 уровень опасности – самый высокий.

Хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация, вероятно, быстро ухудшится. По этой причине уровень опасности пребывания в Украине поднят до 4 уровня,

– заявили в МИД Японии.

Ситуацию в Украине японские дипломаты называют непредсказуемой. Поэтому МИД страны призвал своих граждан покинуть Украину коммерческими рейсами, а тех, кто планировал поездку в наше государство – отменить, если нет необходимости.

Нидерланды

Нидерланды пока не так категоричны относительно эвакуации, поэтому пока лишь рекомендуют своим гражданам выехать из Украины. Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол подчеркнул, что об эвакуации граждан пока речь не идет. Но, тем не менее, при возможности дипломаты просят покинуть Украину.

Очевидно, что ситуация в Украине и вокруг нее неопределенная. Она может внезапно и довольно быстро обостриться или выйти из-под контроля. И это создает непредсказуемую динамику. Поэтому актуальным является вопрос: действительно ли проживание в Украине необходимо? Если нет, подумайте о том, чтобы уехать раньше,

– заявил де Мол.

Южная Корея

Правительство Южной Кореи пошло значительно дальше и решило запретить своим гражданам поездки в Украину. Тем, кто сейчас на территории нашего государства, рекомендуют 2 варианта:

вернуться в Южную Корею;

уехать в другую безопасную страну;

Тем, кто планировал поездку в Украину настойчиво советуют ее отменить. За невыполнение этого приказа даже угрожают наказанием.

Если вы не уедете из страны даже после предупреждения о запрете на въезд, вас могут наказать в соответствии с паспортным законодательством,

– заявили в МИД страны.

Запрет вступает в силу с 13 февраля.

Черногория

В МИД Черногории отметили, что ситуация безопасности в Украине остается непредсказуемой, поэтому правительство так же призывает своих граждан уехать.

МИД информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны,

– заявили в МИД.

Тех, кто все-таки будет оставаться в Украине, просят постоянно контактировать с посольством Черногории в Украине.

Израиль

Правительство Израиля также обратилось к своим гражданам. И так же, как правительство Черногории, Израиль просит своих граждан зарегистрироваться на сайте МИД.

Кроме того, на фоне роста напряжения Израиль решил приказать семьям своих дипломатов в Украине вернуться на родину. Однако посольство продолжит свою работу.

МИД Израиля принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов. Посольство продолжает свою работу,

– заявили в посольстве Израиля в Украине.

Норвегия

Норвегия дала своим гражданам рекомендацию отказаться от поездок в Украину. Кроме того, норвежское правительство просит воздержаться от поездок в Россию и Беларусь (кроме Минска). Однако эта рекомендация является немедленной.

Также В МИД подчеркнули, что в случае обострения правительство может не иметь возможности эвакуировать своих граждан, поэтому граждан просят уехать.

В случае ухудшения ситуации с безопасностью МИД будет иметь ограниченные возможности помогать гражданам Норвегии в этих районах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правительство рекомендует тщательно оценить собственную безопасность, обратиться в свою страховую компанию за любой практической помощью, следить за сообщениями в надежных национальных и международных СМИ.

Великобритания

Обращается к своим гражданам с таким же призывом и просит не посещать нашу страну. Кроме того, там анонсировали эвакуацию дипломатов.

Однако госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что посольство продолжит свою работу.

Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать,

– заметила Симмонс.

Эстония

В МИД Эстонии просят граждан воздержаться от поездок в Украину без необходимости. Причина неизменна – обострение ситуации безопасности.

Тем, кто сейчас в Украине, рекомендуют выехать поскорее, если есть такая возможность.

Латвия

Латвийское правительство также не осталось в стороне и тоже просит своих граждан вернуться домой. Однако из-за того, что между Украиной и Латвией расположена Беларусь, МИД страны просит выбирать безопасный маршрут – через страны Евросоюза и НАТО.

Канада

Канада уже во второй раз призвала своих граждан вернуться из Украины. На этот раз глава МИД Мелани Жоли призвала сделать это немедленно.

Я призываю всех канадцев в Украине провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну,

– заявила министр.

Бельгия

В своем обращении к гражданам, которые находятся в Украине, МИД Бельгии отметил, что в случае обострения в Украине, правительство может не иметь возможности эвакуировать своих земляков. Из-за этого дипломаты просят вернуться граждан коммерческими рейсами.

В случае внезапного ухудшения ситуации в Украине могут быть серьезно нарушена работа средств связи, таких как интернет и телефонный трафик. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов и препятствовать авиаперевозке в Украину, из нее и внутри нее,

– подчеркнули в министерстве.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии также отметили, что могут возникнуть проблемы с эвакуацией в случае обострения. Еще больше проблем добавляет то, что Новая Зеландия не имеет дипломатического представительства.

Поэтому правительство страны не имеет возможности эффективно помогать своим гражданам, которые сейчас находятся в Украине. Их призывают вернуться домой.

Австралия

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к гражданам, которые сейчас находятся в Украине. Он призвал их покинуть Украину из-за того, что ситуация становится напряженнее.

Наш совет понятен, это опасная ситуация. Вам следует уехать из Украины,

– заявил Моррисон.

Северная Македония

Правительство Северной Македонии также предостерегло своих граждан от поездок в Украину и обратилось к своим гражданам в Украине. Сейчас им предлагают 2 варианта

покинуть Украину немедленно;

пока оставаться, но обязательно постоянно контактировать с посольством Северной Македонии в Киеве.

Финляндия

Посольство Финляндии в Украине призвало своих граждан немедленно выехать из нашей страны. Дипломаты призывают воспользоваться коммерческими рейсами, пока есть такая возможность.

Призываем немедленно покинуть страну из-за угроз, которые существуют из-за дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуации безопасности в Украине,

– говорится в заявлении посольства.

Германия

МИД Германии также решил призвать граждан уехать из Украины из-за угрозы, которую создает Россия. Более того, правительство даже решило прекратить работу Донецкого консульства, которое из-за оккупации временно работало в Днепре.

Если вы сейчас находитесь в Украине, убедитесь, что ваше присутствие абсолютно необходимо. Если это не так, оставьте страну в кратчайшие сроки,

– заявили в МИД Германии.

МИД Украины призывает сохранять спокойствие

Новости о призывах зарубежных стран вызывают беспокойство, а иногда и панику. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что сейчас наша страна делает все возможное для дипломатического урегулирования напряжения.

Николенко также обратил внимание на то, что наша власть и армия готовы ко всем возможным сценариям, а международные партнеры подготовили сокрушительные санкции против Кремля на случай, если тот решится на агрессию.

Поэтому МИД призывает украинцев сохранять спокойствие, ведь паника только помогает агрессору дестабилизировать ситуацию.

Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику,

– подчеркивают в МИД.

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