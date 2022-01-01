Угроза вторжения: в России уже заговорили о вероятном срыве переговоров с США

Бывшие чиновники США в сфере нацбезопасности призвали Вашингтон опубликовать список санкций на случай полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время российский чиновник заявил, что обнародование такой информации якобы может сорвать переговоры.

Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Важно Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против России

Российский чиновник назвал "адскими санкциями" возможные ограничительные меры, к которым готов прибегнуть Вашингтон в случае новой агрессии Москвы против Украины.

Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, должна сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. Это и есть их главное предназначение,

– сказал Пушков.

По его словам, угроза новых санкций – "верное средство срыва переговоров".

Что этому предшествовало

Заявление с призывом к Вашингтону опубликовать список возможных санкций подписали несколько бывших послов США, в частности:

экс-послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст,

экс-послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу,

Дэниэл Фрид – бывший посол США в Польше, который был главным советником из Восточной Европы президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

Пока Запад угрожает России санкциями, Россия, в свою очередь, снова обвиняет Украину. На этот раз рупором Кремля стал глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров. Он убеждает, что Украина увеличивает поставки оружия на Донбасс и наращивает количество военных учений.

Ранее президент России Владимир Путин сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами. Переговоры между США и Россией, выдвинувшей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.