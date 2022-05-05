Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

К теме Оккупанты продолжают блокировать для судоходства часть Черного моря

Напряжение в Черном море сохраняется из-за присутствия российской корабельной группировки, угрозы высадки десанта, а также проведения разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударного типа.

Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу,

– отметили в ОК "Юг".