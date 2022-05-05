Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
К теме
Оккупанты продолжают блокировать для судоходства часть Черного моря
Напряжение в Черном море сохраняется из-за присутствия российской корабельной группировки, угрозы высадки десанта, а также проведения разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударного типа.
Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу,
– отметили в ОК "Юг". Обратите внимание! Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мероприятий. Чего не стоит делать гражданам
Учитывая такую ситуацию, в ОК "Юг" призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать некоторые правила:
не посещать пляжи и другие запрещенные территории; не находиться в воде с использованием маломерных и других плавсредств; не подвергнуть себя опасности; не мешать действиям сил обороны.
"Благодарим сознательных граждан за бдительность. Ваше информирование соответствующих органов о подозрительной активности в прибрежной зоне помогает нам держать обстановку стабильной и контролируемой", – добавили в ОК "Юг".
Ситуация в Черном и Азовском морях: последние новости Российские корабли в акватории Черного моря продолжают атаковать мирные украинские города ракетами. Также их присутствие мешает свободному судоходству. По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, российские военные активно используют корабли в Черном и Азовском морях. Они наносят удары по территории Украины. Сейчас у врага есть там 3 таких корабля. Украинские военные 1 мая совершили очередную атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. В результате этого враг понес значительные потери как в личном составе, так и в технике. В частности, погибли 42 оккупанта. Турция открыла большие залежи газа в Черном море. Уже в ближайшее время его планируют не только добыть, но активно использовать. Вас может заинтересовать – из Днепра достали металлолом, который был вертолетом России: смотрите видео