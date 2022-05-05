Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

До теми Окупанти продовжують блокувати для судноплавства частину Чорного моря

Напруга у Чорному морі зберігається через присутність російського корабельного угруповання, загрозу висадки десанту, а також проведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів, зокрема й ударного типу.

Сили оборони виконують завдання за призначенням та ефективно протидіють ворогу,

– наголосили в ОК "Південь".