Угроза не только из России: что показало дело Шайтанова?
Давно в наше информпространство несливали интересных шпионских детективов. Но наконец появилась история с задержанным генералом-майором СБУ Шайтанов.
Агент чи не агент – ми з вами ніколи не дізнаємось достеменно. Бо ніяких документів, які б це підтверджували або спростовували, нам не покажуть. Залишається вірити або не вірити джерелам, які нам про це повідомляють. Власне за цим принципом, тобто за рівнем довіри, джерела зливу інформації і вибирають.
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По-друге, правду – як ці вербовки і співпраця відбуваються і хто з ким співпрацював – теж ніколи ніхто не розкриє. Бо тоді спецслужби втратять свою владу над суспільством. Навіть колишні працівники спецслужб насправді на службі – виконують роль колишніх, яким наче б то вже можна щось говорити. Тому, коли вони в різних інтерв'ю ніби то розкривають якісь таємниці, що такий то громадянин агент КДБ, ФСБ, СБУ, ЦРУ, МІ 6 тощо, це не означає, що так і є. Треба думати, навіщо через цього колишнього цю інформацію поширюють.
По-третє, всі сценарії, злиті зараз у ЗМІ про Шайтанова – і про штурм Будинку профспілок, і про нагороди від Порошенка, і про керівництво спецопераціями в ОРДЛО, які провалювались нібито через співпрацю з Кремлем, і про замовні вбивства, які наче б то курирував Шайтанов (я пишу "наче б то", бо до вироку суду стверджувати про причетність до злочину не можна) – все це говорить лише про одне: нам з вами розраховувати нема на кого.
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У людей при владі своя реальність, в них геть інші війни – за гроші і вплив. А ми ці війни бачимо під прикриттям непоганих шпигунських сценаріїв. І не забувайте, що "люди при владі" – це не завжди ті, кого ви бачите по телевізору.
Тому захищати цю країну в широкому розумінні – не лише від РФ – доведеться нам самим. Тож, не розслабляйтесь.
P.S. хоч би ці новини англійською ніхто не переклав, бо застреляться голлівудські сценаристи, коли зрозуміють, що вони так ніколи не зможуть писати...
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