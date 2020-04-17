Загроза не лише з Росії: що показала справа Шайтанова?

Давно в наш інформпростір не зливали цікавий шпигунський детектив. Але нарешті з'явилась історія з затриманим генералом-майором СБУ Шайтановим.

Агент чи не агент – ми з вами ніколи не дізнаємось достеменно. Бо ніяких документів, які б це підтверджували або спростовували, нам не покажуть. Залишається вірити або не вірити джерелам, які нам про це повідомляють. Власне за цим принципом, тобто за рівнем довіри, джерела зливу інформації і вибирають.

Детальніше: СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють

По-друге, правду – як ці вербовки і співпраця відбуваються і хто з ким співпрацював – теж ніколи ніхто не розкриє. Бо тоді спецслужби втратять свою владу над суспільством. Навіть колишні працівники спецслужб насправді на службі – виконують роль колишніх, яким наче б то вже можна щось говорити. Тому, коли вони в різних інтерв'ю ніби то розкривають якісь таємниці, що такий то громадянин агент КДБ, ФСБ, СБУ, ЦРУ, МІ 6 тощо, це не означає, що так і є. Треба думати, навіщо через цього колишнього цю інформацію поширюють.