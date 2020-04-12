Угроза распада ЕС прошла, – глава Еврокомиссии

В начале пандемии ЕС не хватало солидарности, все просто смотрели на свои проблемы, а границы закрывались без согласования – рассказала Урсула фон дер Ляйен в интервью таблоиду Bild.

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По ее словам, сегодня воля пройти через это вместе вернулась. "Есть решения, которые были невероятными еще полгода назад. Это повышает чувство общности и уверенности", – добавила президент Еврокомиссии.

► Об угрозе демократии. Урсула фон дер Ляйен отметила: то, что страны приняли чрезвычайные меры в условиях кризиса – в принципе, хорошо. Однако важно, чтобы меры быть пропорциональными, ограниченными во времени и демократично контролировались. В случае, если ограничения выходят за рамки, то председатель ЕК готова к действиям. Например, ЕС уже обеспокоен тем, что происходит в Венгрии.

Что известно об угрозе демократии в Венгрии

В Венгрии уже давно растут побеги власти только одной партии – ФИДЕС, и одного человека – Виктора Орбана. Во время пандемии коронавируса лояльные к лидеру парламентарии предоставили Орбану чрезвычайные полномочия. Как было упомянуто выше, теперь он может управлять Венгрией только с помощью декретов, обойдя парламент (где все равно ⅔ – его партия). Деятельность законодательного органа приостановлена.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, в ближайшие дни Еврокомиссия предоставит осторожные рекомендации относительно того, как можно шаг за шагом выходить из чрезвычайных мер. Каждая страна сама будет устанавливать даты, ведь все члены ЕС находятся на разных стадиях пандемии.

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► О вакцине. Президент Еврокомиссии напомнила, что 2 из 3 самых перспективных команд, работающих над разработкой вакцины, базируются в Европе и планируют вскоре начать клинические испытания. Урсула фон дер Ляйен надеется, что вакцину успеют разработать до конца 2020 года, чтобы после этого можно было быстро провести вакцинацию. Сейчас Брюссель уже ведет переговоры с производителями о глобальных производственных мощностях.

Председатель ЕК советует не строить планов на летние отпуска, ведь пока нет надежных прогнозов на июль и август.

Что известно о распространении COVID-19 на 12 апреля

В мире подтверждено 1 792 782 случая COVID-19.

COVID-19. 109 785 человек умерли от коронавируса, 411 515 – выздоровели.

от коронавируса, Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (533 115), Испания (166 019), Италия (152 271), Франция (129654) и Германия (125 452).



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