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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Загроза розпаду ЄС минула, – голова Єврокомісії

      - Читать новость на русском
      Урсула фон дер Ляєн / picture-alliance/dpa/Belga/T. Roge

      Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоч на початку пандемії COVID-19 Євросоюз зіткнувся з реальною загрозою розпаду, то зараз цей ризик залишився позаду.

      На початку пандемії ЄС бракувало солідарності, всі просто дивилися на свої проблеми, а кордони закривалися без узгодження – розповіла Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю таблоїду Bild.

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      За її словами, сьогодні воля пройти через це разом повернулася. "Є рішення, які були неймовірні ще півроку тому. Це підвищує почуття спільності та впевненості", – додала президент Єврокомісії.

      Про загрозу демократії. Урсула фон дер Ляєн наголосила: те, що країни вжили надзвичайних заходів в умовах кризи – в принципі, добре. Однак важливо, щоб заходи бути пропорційними, обмеженими у часі та демократично контролювалися. У разі, якщо обмеження виходять за рамки, то голова ЄК готова до дій. Накприклад, ЄС вже стурбований тим, що відбувається в Угорщині. 

      Що відомо про загрозу демократії в Угорщині В Угорщині вже давно зростають паростки влади лише однієї партії – ФІДЕС та однієї людини – Віктора Орбана. Під час пандемії коронавірусу лояльні до лідера парламентарі надали Орбану надзвичайні повноваження. Як було згадано вище, тепер він може керувати Угорщиною лише за допомогою декретів, обійшовши парламент ( де все одно ⅔ – його партія). Діяльність законодавчого органу призупинена.

      Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, найближчими днями Єврокомісія надасть обережні рекомендації щодо того, як можна крок за кроком виходити з надзвичайних заходів. Кожна країна сама встановлюватиме дати, адже всі члени ЄС перебувають на різних стадіях пандемії. 

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      ► Про вакцину. Президент Єврокомісії нагадала, що 2 з 3 найперспективніших команд, які працюють над розробкою вакцини, базуються в Європі і планують незабаром розпочати клінічні випробування. Урсула фон дер Ляєн сподівається, що вакцину встигнуть розробити до кінця 2020 року, аби після цього можна було швидко провести вакцинацію. Наразі Брюссель вже веде переговори з виробниками про глобальні виробничі потужності.

      Голова ЄК радить не будувати планів на літні відпустки, адже наразі немає надійних прогнозів на липень та серпень.

      Що відомо про поширення COVID-19 станом на 12 квітня

      • У світі підтверджено 1 792 782 випадки COVID-19.
      • 109 785 людей померли від коронавірусу, 411 515 – одужали.
      • Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (533 115), Іспанія (166 019), Італія (152 271), Франція (129 654) та Німеччина (125 452).

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Євросоюз Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн
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