Несмотря на то, что часть Черноморского флота России находится в Черном море, он не представляет угрозы для Украины, в частности, если речь идет о нападении РФ из Крыма.

На то, чтобы не считать этот флот угрозой, есть две причины, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

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По словам эксперта, стоит учитывать то, что:

одна часть кораблей Черноморского флота России нуждается в ремонте,



другая часть кораблей находится в Средиземном море, в Сирии.

Жданов добавил, что нападение из Крыма маловероятно как сухопутным путем, так и высадкой десанта. Более того, подготовка к этому была бы уже замечена Украиной и ее партнерами. Однако эксперт подчеркнул, что мы всегда должны быть готовыми в любой момент начать отпор агрессии со стороны РФ.

"Мы должны быть готовы днем и ночью. У нас теперь такая особенность повседневной жизни", – подытожил Жданов.

Подробнее мнение Жданова о нападении России из Крыма – читайте здесь.

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