Чи загрожує Україні Чорноморський флот Росії: думка військового експерта
Попри те, що частина Чорноморського флоту Росії перебуває в Чорному морі, він не становить загрози для України, зокрема, якщо йдеться про напад РФ з Криму.
На те, щоб не вважати цей флот загрозою, є дві причини, зазначив в ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.
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За словами експерта, варто зважати на те, що
- одна частина кораблів Чорноморського флоту Росії потребує ремонту,
- інша частина кораблів перебуває в Середземному морі, в Сирії.
Жданов додав, що напад з Криму є малоймовірним як і сухопутним шляхом, так і висадкою десанту. Щобільше, підготовка до цього була би вже помічена Україною та її партнерами. Проте експерт наголосив, що ми завжди маємо бути готовими в будь-яку мить почати відсіч агресії з боку РФ.
"Ми повинні бути готовими вдень і вночі. У нас тепер така особливість повсякденного життя", – підсумував Жданов.
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