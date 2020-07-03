Попри те, що частина Чорноморського флоту Росії перебуває в Чорному морі, він не становить загрози для України, зокрема, якщо йдеться про напад РФ з Криму.

На те, щоб не вважати цей флот загрозою, є дві причини, зазначив в ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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За словами експерта, варто зважати на те, що

одна частина кораблів Чорноморського флоту Росії потребує ремонту,

інша частина кораблів перебуває в Середземному морі, в Сирії.

Жданов додав, що напад з Криму є малоймовірним як і сухопутним шляхом, так і висадкою десанту. Щобільше, підготовка до цього була би вже помічена Україною та її партнерами. Проте експерт наголосив, що ми завжди маємо бути готовими в будь-яку мить почати відсіч агресії з боку РФ.

"Ми повинні бути готовими вдень і вночі. У нас тепер така особливість повсякденного життя", – підсумував Жданов.

Детальніше думку Жданова про напад Росії з Криму – читайте тут.

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