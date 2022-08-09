Россия запустила спутник для Ирана, чтобы следить за Израилем: чем он угрожает Украине

Тегеран и Москва усилили политическое и военное сотрудничество. Россия успешно запустила в космос иранский спутник, но, похоже, сначала кремль использует его для наблюдения за военными целями в Украине.

Спутник, который Россия запустила от имени Ирана, значительно расширит возможность Тегерана шпионить за военными объектами на Ближнем Востоке. Спутник обладает камерой высокого разрешения, что позволит Ирану непрерывно мониторить объекты в Израиле и Персидском заливе.

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Сначала Россия использует спутник для войны в Украине

Но, похоже, Ирану придется подождать, когда можно будет начать пользоваться спутником. Два американских чиновника на условиях анонимности сообщили, что россия планирует с помощью спутника наблюдать за военными целями в Украине. На это Москве уходит несколько месяцев или больше.

Как отреагировали США

Администрация Байдена внимательно следила за ситуацией вокруг спутника, происходившей параллельно с тем, что Иран разрабатывает более мощные ракеты. Но представители администрации президента США отказались комментировать это.

К тому же события происходят в тот момент, когда в Вене возобновляются переговоры, некоторые официальные лица описывают как последнюю отчаянную попытку спасти ядерное соглашение с Ираном 2019 года. Байден пытается вернуть Тегеран к его исполнению. Иран фактически отказался от нее, когда администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения в 2018 году.

Иран будет поставлять россии дроны

Запуск россией спутника является последним показателем усиления военного и политического сотрудничества Тегерана и Москвы. В прошлом месяце официальные лица США сообщили, что Иран предложил россии поставки своих передовых дронов для наблюдения. Их кремль может использовать для шпионажа по военным объектам в Украине.

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