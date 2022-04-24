Угрожает пожизненное: сбитому над Черниговом вражескому пилоту Красноряцеву объявили подозрение

Российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву объявили подозрение. Ему грозит пожизненное заключение.

Оккупанта, бомбившего Чернигов, задержали после сбития самолета в начале марта. Подозрение ему объявили Генеральная прокуратура и СБУ.

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Что угрожает российскому пилоту

Подозревают Красноярцева по статье 438 о нарушении обычаев войны, связанных с умышленным убийством.

Вражескому пилоту грозит до 15 лет тюрьма или пожизненное.

Отметим, что пилот бомбил территорию Украины, в том числе гражданские объекты, авиабомбами:

УФЗАБ-500;

УФАБ 250-270;

ФАБ-50.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины уничтожили истребитель Су-34 вблизи Чернигова 5 марта. Красноярцев признался, что Россия наносит удары неуправляемыми бомбами.

Другой российский пилот, бомбивший Чернигов, умер. Стало известно, что он раньше бомбил Сирию.

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