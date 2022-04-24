Угрожает пожизненное: сбитому над Черниговом вражескому пилоту Красноряцеву объявили подозрение
Источник:Офис генпрокурора
Российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву объявили подозрение. Ему грозит пожизненное заключение.
Оккупанта, бомбившего Чернигов, задержали после сбития самолета в начале марта. Подозрение ему объявили Генеральная прокуратура и СБУ.
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Что угрожает российскому пилоту
Подозревают Красноярцева по статье 438 о нарушении обычаев войны, связанных с умышленным убийством.Заметим! Вражескому пилоту грозит до 15 лет тюрьма или пожизненное.
Отметим, что пилот бомбил территорию Украины, в том числе гражданские объекты, авиабомбами:
- УФЗАБ-500;
- УФАБ 250-270;
- ФАБ-50.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины уничтожили истребитель Су-34 вблизи Чернигова 5 марта. Красноярцев признался, что Россия наносит удары неуправляемыми бомбами.
Другой российский пилот, бомбивший Чернигов, умер. Стало известно, что он раньше бомбил Сирию.
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