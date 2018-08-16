Угрожает ли Украине российское бряцание оружием в Молдове

Россия снова бряцает оружием. На этот раз перед Молдовой. Российские военные в рамках учений пересекли условную границу между оккупированным ими Приднестровьем и неоккупированной частью Молдовы. Более того, они обстреливали территорию с БТРов. Молдавский министр обороны возмущен, а ОБСЕ вновь обеспокоено.

Село Терновка расположено в Молдове. Однако уже 27 лет это часть оккупированного Россией Приднестровья. А по другую сторону от Днистра – уже часть свободной Молдовы.

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На днях российские военные нарушили условную границу. Во время учений под названием "Форсирование Днестра" они на военной технике переправились на неоккупированный берег. Да еще и обстреляли его.

С пропагандистского материала местного приднестровского телеканала становится известно, что российские военные разыграли ситуацию "борьбы с диверсионной группой со свободной части Молдовы". Молдавские войска здесь называют "незаконными вооруженными формированиями". Местные жители теперь уже, похоже, с тезисом согласны. Здесь дети освободителями считают оккупантов.

В Приднестровье мы имеем людей, молодое поколение, которое никогда не жило в Молдове. Они родились в Приднестровье после конфликта и чувствуют, что Приднестровье – их страна, отделившаяся от Молдовы,

– сказал председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

Министр обороны Молдовы обвинил Россию в провокационных действиях и апеллировал к международным безопасностным организациям.

Крайне сложно объяснить им, что учения "маленьких зеленых человечков" с переходом Днестра на бронетехнике не являются миротворческой миссией. И то, что они делают, не обеспечивает мир в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить разницу?

– обратился министр обороны Молдовы Еуджен Стурза.

Впрочем, в ОБСЕ оригинальными не были. Выразили обеспокоенность. А еще признали, что Россия действовала незаконно. Мол, согласно соглашению 1992 года все стороны должны спрашивать разрешения у Объединенной контролируемой комиссии на проведение учений, а этого сделано не было. О другом умолчали, потому что на сами учения россияне их не пустили.

"Согласно своего мандата, Миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в соответствующую часть Зоны Безопасности 14 и 15 августа, но им помешали провести полный мониторинг учений", – отметили в пресс-службе миссии.

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Напомним, в 1992 году российская армия, которая располагалась на территории бывшей республики Советского Союза, вмешалась во внутренний конфликт и подыграла сепаратистам, которые требовали отделения Приднестровья от Молдовы. Тогда формальные причины были, мол, на этой территории страны больше русскоязычных граждан, а не тех, кто говорит на государственном – на румынском. Поэтому у них должно быть свое псевдогосударство.

Как и в Украине, Кремль бросился "защищать" людей на территории другой страны. Это привело к вооруженному конфликту и, как следствие, уже 27 лет эта территория неподконтрольна Кишиневу, ее не признают в мире, а Россия использует ее как военный плацдарм, чтобы быть ближе к Украине и Европе.

Мы отслеживаем все действия военного контингента Российской Федерации в Приднестровье, которые на самом деле сегодня являются потенциальной угрозой как для Украины, так и для Молдовы,

– отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

Ранее министр обороны Украины заявлял, что Украина будет делать все возможное, чтобы помочь Молдове вернуть Приднестровье. Также украинский и молдавский министры обсуждали возможность совместных военных учений в рамках сотрудничества с НАТО. Но пока ничего не произошло.