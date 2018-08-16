Чи загрожує Україні російське брязкання зброєю у Молдові

Росія знову брязкає зброєю. Цього разу перед Молдовою. Російські військові в рамках навчань перетнули умовний кордон між окупованим ними Придністров'ям і неокупованою частиною Молдови. Більше того, вони обстрілювали територію з БТРів. Молдовський міністр оборони обурений, а ОБСЄ знов занепокоєне.

Село Тернівка розташоване в Молдові. Однак вже 27 років це частина окупованого Росією Придністров'я. А по інший бік від Дністра– вже частина вільної Молдови.

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Днями російські військові порушили умовний кордон. Під час навчань під назвою "Форсування Дністра" вони на військовій техніці переправились на неокупований берег. Та ще й обстріляли його.

З пропагандистського матеріалу місцевого придністровського телеканалу стає відомо, що російські військові розіграли ситуацію "боротьби з диверсійною групою з вільної частини Молдови". Молдовські війська тут називають "незаконними збройними формуваннями". Місцеві мешканці тепер вже, схоже, з тезою погоджуються. Тут діти визволителями вважають окупантів.

У Придністров'ї ми маємо людей, молоде покоління, яке ніколи не жило в Молдові. Вони народились у Придністров'ї після конфлікту і відчувають, що Придністров'я – їхня країна, яка відокремилася від Молдови,

– сказав голова парламенту Молдови Андріан Канду.

Міністр оборони Молдови звинуватив Росію в провокативних діях і апелював до міжнародних безпекових організацій.

Вкрай складно пояснити їм, що навчання "маленьких зелених чоловічків" з переходом Дністра на бронетехніці не є миротворчою місією. І те, що вони роблять, не забезпечує ніякого миру в регіоні. Може, ОБСЄ допоможе нам пояснити різницю?

– звернувся міністр оборони Молдови Еуджен Стурза.

Втім, в ОБСЄ оригінальними не були. Висловили стурбованість. А ще визнали, що Росія діяла незаконно. Мовляв, згідно з угодою 1992 року всі сторони мають питати дозволу в Об'єднаної контрольованої комісії на проведення навчань, а цього зроблено не було. Про інше змовчали, бо на самі навчання росіяни їх не пустили.

"Згідно свого мандату, Місія ОБСЄ направила своїх співробітників у відповідну частину Зони Безпеки 14 і 15 серпня, але їм завадили провести повний моніторинг навчань", – зазначили у прес-службі місії.

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Нагадаємо, у 1992 році російська армія, яка розташовувалася на території колишньої республіки Радянського Союзу, втрутилась у внутрішній конфлікт та підіграла сепаратистам, які вимагали відокремлення Придністров'я від Молдови. Тоді формальні причини були, мовляв, на цій території країни більше російськомовних громадян, а не тих, хто розмовляє державною – румунською. Тому в них має бути своя псевдодержава.

Як і в Україні, Кремль кинувся "захищати" людей на території іншої країни. Це призвело до збройного конфлікту і, як наслідок, уже 27 років ця територія не підконтрольна Кишиневу, її не визнають у світі, а Росія використовує її як військовий плацдарм, щоб бути ближче до України та Європи.

Ми відстежуємо всі дії військового контингенту Російської Федерації у Придністров'ї, які насправді сьогодні є потенційною загрозою як для України, так і для Молдови,

– зауважив міністр оборони України Степан Полторак.

Раніше міністр оборони України заявляв, що Україна робитиме все можливе, аби допомогти Молдові повернути Придністров'я. Також український і молдовський міністри обговорювали можливість спільних військових навчань в рамках співпраці з НАТО. Але поки нічого не відбулось.