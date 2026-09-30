В Киеве мужчина угрожал убийством главному раввину Украины: ему объявили подозрение

В Киеве правоохранители разоблачили 44-летнего мужчину, который угрожал убийством главному раввину Украины. Он также публиковал оскорбительные сообщения о представителях национальных меньшинств и угрожал военным и правоохранителям.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как полиция разоблачила киевлянина?

Мужчина публиковал соответствующие посты на своей странице в социальной сети. В них он унижал людей из-за их религиозных убеждений, а также высказывал угрозы в отношении их жизни и имущества.

Отдельно правоохранители зафиксировали публикацию, в которой мужчина угрожал убийством главному раввину Украины. В соцсетях он также пригрозил расправой представителям военных и правоохранительных органов.

В Киеве разоблачили мужчину, угрожавшего в соцсетях / Прокуратура Украины, Нацполиция

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об угрозе убийством, совершенной на почве религиозной нетерпимости, а также о нарушении равноправия граждан.

Наиболее суровое наказание по одной из инкриминируемых статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Суд признал виновным агента российских спецслужб, который собирал для врага информацию об оборонных предприятиях и позициях ВСУ в Хмельницкой области. Мужчину, проживавшего в Хмельницком, завербовали через Telegram, когда он искал возможность заработать "легкие" деньги.

По заданию российского куратора он обходил город, фотографировал объекты и передавал их координаты через скриншоты из Google Maps. Также агент приезжал на места российских ударов, фиксировал последствия атак и передавал эти данные российской стороне для подготовки возможных повторных ударов. Спецслужбы разоблачили мужчину в сентябре 2025 года, а теперь суд привлек его к ответственности.

Правоохранители экстрадировали из Сербии 48-летнюю жительницу Киевской области, которая вместе с сообщниками организовала сеть предоставления интимных услуг в столице. В настоящее время подозреваемая находится под стражей, но ей может грозить реальный тюремный срок.