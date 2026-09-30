Про це повідомляє поліція Києва.

Як поліція викрила киянина?

Чоловік публікував відповідні дописи на своїй сторінці в соціальній мережі. У них він принижував людей через їхні релігійні переконання, а також висловлював погрози щодо їхнього життя та майна.

Окремо правоохоронці зафіксували публікацію, у якій чоловік погрожував убивством головному рабину України. В соцмережах він також пригрозив розправою представникам військових та правоохоронних органів.

У Києві викрили чоловіка, який погрожував у соцмережах / Прокуратура України, Нацполіція

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством, вчинену через релігійну нетерпимість, а також порушення рівноправності громадян.

Найсуворіше покарання за однією з інкримінованих статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Суд визнав винним агента російських спецслужб, який збирав для ворога інформацію про оборонні підприємства та позиції ЗСУ на Хмельниччині. Чоловіка, який проживав у Хмельницькому, завербували через Telegram, коли він шукав можливість заробити "легкі" гроші.

За завданням російського куратора він обходив місто, фотографував об’єкти та передавав їхні координати через скриншоти з Google Maps. Також агент приїздив на місця російських ударів, фіксував наслідки атак і передавав ці дані російській стороні для підготовки можливих повторних ударів. Спецслужби викрили чоловіка у вересні 2025 року, а тепер суд притягнув його до відповідальності.

Правоохоронці екстрадували з Сербії 48-річну жительку Київщини, яка разом зі спільниками організувала мережу надання інтимних послуг у столиці. Наразі підозрювана перебуває під вартою, але їй може загрожувати реальний тюремний термін.