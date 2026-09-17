Незаконні послуги під час комендантської години та тіньові прибутки

У 2022 році слідчі разом з оперативниками Департаменту міграційної поліції викрили злочинну групу, яка в столиці України займалася наданням інтимних послуг за гроші. Так група осіб створила телеграм-канал "Vip Models Kiev", де викладали фотографії та відео жінок, перелік послуг і розцінки. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у місті Києві.

Досудове розслідування вже завершили щодо 48-річної учасниці групи, яка переховувалася від слідства за кордоном. Матеріали справи вже передали на розгляд Печерського районного суду.

Для клієнтів "розваги" коштували від 2 500 до 6 500 гривень за візит дівчини, причому більшу частину цієї суми забирали собі організатори схеми. Замовлення приймали цілодобово, а авто доправляли до готелів навіть під час комендантської години, оскільки організатори мали спеціальні перепустки.

Оплату від клієнтів приймали як авансом, так і після надання послуг на карткові рахунки, які вказувала підозрювана. Заробіток від тіньового бізнесу розподілявся між учасниками угруповання.

Одну з фігуранток затримали у Сербії

Свого часу двох спільників – 47-річну жінку та 36-річного чоловіка – правоохоронці затримали одразу й направили їхні справи до суду. Натомість їхня 48-річна спільниця виїхала з України та тривалий час переховувалася від органів слідства за кордоном.

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Як пишуть у Київській міській прокуратурі, в серпні 2026 року в рамках міжнародної правової допомоги зловмисницю розшукали на території Сербії та екстрадували до України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 1 470 000 гривень.

Дії підозрюваної кваліфіковано за статтею про сутенерство. Наразі їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, правоохоронці застосовують примусове повернення українців з-за кордону, якщо вони порушують правила перебування в конкретній країні. Крім того, екстрадиція можлива, якщо людина підозрюється у вчиненні злочину в Україні й має постати перед судом.

Рішення про примусове повернення ухвалюють компетентні органи країни перебування, а не Україна. У таких ситуаціях людина має право оскаржити рішення та скористатися передбаченими законом процедурами захисту.