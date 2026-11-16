Угрожал массовым убийством в школе: в Варшаве изолировали 16-летнего россиянина

В варшавском районе Урсинув полицейские задержали 16-летнего гражданина России непосредственно в здании школы. Суд по семейным делам изолировал подростка из-за угроз расправиться с учениками и руководством учебного заведения.

Как сообщила полиция Мокотова, сигнал тревоги об опасном поведении ученика был незамедлительно передан правоохранительным органам администрацией учебного заведения.

Каковы подробности расследования?

По данным следствия, парень открыто запугивал одноклассников и руководство школы массовым убийством, вызвав реальные опасения относительно воплощения угроз в жизнь.



Задержание гражданина России / KRP II – Mokotów

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и патологий прибыли в учебное заведение и задержали юношу на месте. Следователи зафиксировали обстоятельства инцидента и изъяли телефон подростка для изучения доказательств.

Пропаганда фашизма и оружие в соцсетях

Найденные в телефоне материалы оказались ключевыми для расследования, поскольку указывают на подозрение в пропаганде фашистского государственного строя. Кроме того, несовершеннолетний систематически публиковал в социальных сетях собственные фотографии с ножом и предметами, похожими на огнестрельное оружие.

Материалы дела не ограничиваются угрозами расправы и запрещенным контентом. Следственные действия также охватывают подозрение в совершении подростком другого правонарушения сексуального характера.

Три месяца в воспитательном центре

После проведения неотложных действий юношу доставили в суд по делам семьи. Судья избрал для него временную меру пресечения и поместил в молодежный воспитательный центр сроком на три месяца.

Окончательную судьбу 16-летнего гражданина России определит суд. Полицейские в очередной раз напомнили, что подобные угрозы даже в форме неудачной шутки трактуются со всей строгостью и влекут за собой ощутимые юридические последствия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Варшаве неизвестные лица повредили два памятника, оставив на них надписи "Слава УПА".. Инцидент осудили Еврейский исторический институт и посольство Украины в Польше, назвав его проявлением гибридной войны.