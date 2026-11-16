Погрожував масовим убивством у школі: у Варшаві ізолювали 16-річного росіянина

Як повідомила поліція Мокотова, тривожний сигнал про небезпечну поведінку учня правоохоронцям невідкладно передала адміністрація навчального закладу.

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Які подробиці розслідування?

За даними слідства, хлопець відкрито залякував однокласників і керівництво школи масовим убивством, викликавши реальні побоювання щодо втілення погроз.

Затримання громадянина Росії / KRP II – Mokotów

Працівники відділу у справах неповнолітніх і патологій прибули до навчального закладу та затримали юнака на місці. Слідчі задокументували обставини інциденту й вилучили телефон підлітка для вивчення доказів.

Пропаганда фашизму та зброя в соцмережах

Знайдені в телефоні матеріали виявилися ключовими для розслідування, адже вказують на підозру в пропаганді фашистського державного устрою. Крім того, неповнолітній систематично публікував у соціальних мережах власні знімки з ножем та предметами, схожими на вогнепальну зброю.

Матеріали справи не обмежуються погрозами розправи та забороненим контентом. Слідчі дії також охоплюють підозру у скоєнні підлітком іншого правопорушення сексуального характеру.

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Три місяці у виховному центрі

Після проведення невідкладних дій хлопця доправили до суду в справах сім'ї. Суддя обрав для нього тимчасовий запобіжний захід і помістив до молодіжного виховного центру терміном на три місяці.

Остаточну долю 16-річного громадянина Росії визначить суд. Поліцейські вкотре нагадали, що подібні погрози навіть у формі невдалого жарту трактуються із суворою серйозністю та мають відчутні юридичні наслідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві невідомі особи пошкодили два пам'ятники, залишивши на них написи "Слава УПА". Інцидент засудили Єврейський історичний інститут і посольство України в Польщі, назвавши його проявом гібридної війни.