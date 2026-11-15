Польська поліція розшукує причетних до написів "Слава УПА" на пам'ятниках у Варшаві

Про це повідомляє RMF24.

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Написи на пам'ятниках у Варшаві

Напис "Слава УПА" з'явився на пам'ятнику Героям гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN, а також на пам'ятнику солдатам 1-ї армії Війська Польського, розташованому на площі Політичних в'язнів сталінізму.

Як повідомив Польському агентству преси представник столичної поліції Бартломей Снядала, 14 листопада на місці працювали правоохоронці, слідчо-оперативна група та криміналіст.

За його словами, поліція проводить заходи для встановлення та затримання причетних до вандалізму. Більше подробиць обіцяють повідомити після затримання підозрюваних.

Єврейський історичний інститут Польщі рішуче засудив пошкодження пам'ятників. Там назвали інцидент ганебним нападом на пам'ять про жертв Голокосту та героїв єврейського спротиву.

За даними організації, подібні акти вандалізму зафіксували на 11 пам'ятниках у чотирьох польських містах.

Посольство України в Польщі назвало пошкодження пам'ятників спланованою провокацією та проявом гібридної війни, яку Росія намагається вести в європейських країнах, зокрема в Польщі.