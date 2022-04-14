Угрозу нужно осознавать, Россия накапливает войска по всем направлениям, – Маляр

Анна Маляр говорит, что угрозу наступления России следует осознавать. Ведь страна-агрессор накапливает свои войска по всем направлениям.

Угроза нападения существует не только из России, но и других территорий. Об этом заместитель министра обороны заявила в эфире канала "Рада", сообщает 24 канал.

Читайте Российский крейсер "Москва" затонул, бои на Донбассе: основное за 50 день войны

Российская армия накапливает максимально свои силы для того, чтобы продолжать эскалацию. Они накапливают войска, скажем, не только вдоль российско-украинской границы,

– подчеркивает Маляр.

Известно, что российские оккупанты организовали подготовку на территории Беларуси и так называемого Приднестровья.

Обратите внимание – "Как до 10 мая них*я не сделаем, Путин говорит равнять все с землей": перехваченный разговор: видео