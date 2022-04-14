Угрозу нужно осознавать, Россия накапливает войска по всем направлениям, – Маляр
14 апреля 2022 , 12:28Читати новину українською
Анна Маляр говорит, что угрозу наступления России следует осознавать. Ведь страна-агрессор накапливает свои войска по всем направлениям.
Угроза нападения существует не только из России, но и других территорий. Об этом заместитель министра обороны заявила в эфире канала "Рада", сообщает 24 канал.
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Российская армия накапливает максимально свои силы для того, чтобы продолжать эскалацию. Они накапливают войска, скажем, не только вдоль российско-украинской границы,
– подчеркивает Маляр.
Известно, что российские оккупанты организовали подготовку на территории Беларуси и так называемого Приднестровья.
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