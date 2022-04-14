Загроза нападу існує не тільки з Росії, а й з інших територій. Про це заступниця міністра оборони заявила в ефірі каналу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Російська армія накопичує максимально свої сили для того, щоб здійснювати ескалацію надалі. Вони накопичують війська, скажімо, не тільки вздовж російсько-українського кордону,

– наголошує Маляр.

Відомо, що російські окупанти організували підготовку на території Білорусі та так званого Придністров'я.

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