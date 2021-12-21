В лаборатории исследовали пробы из Галича. Брали на экспертизу снег 16 декабря и для повторного анализа – 18 декабря.

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На черный снег жаловались жители Галича

Об этом рассказал журналистам начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Виталий Фиглевский.

На черный снег пожаловались жители Галича. 18 декабря специалисты взяли пробы в самом городе, а также на въезде и выезде.

Обратите внимание! В законодательстве не предусмотрены нормы для снега, поэтому специалисты ориентировались на показатели поверхностных вод.

Снег проверяли на содержание токсинов

Снег проверяли на токсины, также проводили физико-химические исследования.

В центре Галича и возле ветбольницы был визуально черный, серый, и это видно на физико-химических исследованиях. На площади Рождества специалисты обнаружили незначительное превышение содержания ртути,

– рассказал Фиглевский.

Однако в Госпродпотребслужбе заверили: никакой угрозы этот снег людям не представляет. Снег преобразуется в воду, которая проходит фильтрацию. Пока неизвестно, почему окрас снега изменился, причину до сих пор выясняют.

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Что известно о черном снегу на Прикарпатье: