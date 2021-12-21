В лаборатории исследовали пробы из Галича. Брали на экспертизу снег 16 декабря и для повторного анализа – 18 декабря.
По теме Правительство проверит, почему на Прикарпатье "почернел" снег
На черный снег жаловались жители Галича
Об этом рассказал журналистам начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Виталий Фиглевский.
На черный снег пожаловались жители Галича. 18 декабря специалисты взяли пробы в самом городе, а также на въезде и выезде.
Снег проверяли на содержание токсинов
Снег проверяли на токсины, также проводили физико-химические исследования.
В центре Галича и возле ветбольницы был визуально черный, серый, и это видно на физико-химических исследованиях. На площади Рождества специалисты обнаружили незначительное превышение содержания ртути,
– рассказал Фиглевский.
Однако в Госпродпотребслужбе заверили: никакой угрозы этот снег людям не представляет. Снег преобразуется в воду, которая проходит фильтрацию. Пока неизвестно, почему окрас снега изменился, причину до сих пор выясняют.
Тем временем На Харьковское коксохимическое предприятие наложили миллионный штраф
Что известно о черном снегу на Прикарпатье:
- Черный снег в Галиче и окрестных селах увидели 16 декабря.
- Шокированные местные жители делились фотографиями в соцсетях.
- Связывали странное природное явление с Бурштынской ТЭС, на самом предприятии какую-либо связь опровергают.
- О ситуации с ТЭС попросил доложить премьер Денис Шмигаль.