В эфире 24 канала глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко прокомментировал угрозы Лаврова. Он отметил, что это посыл не для россиян, ведь они им не нужны.

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Эксперт объяснил, что ими руководят не средством информации и не средством пропаганды, как бы нам это не казалось. Реальное средство, которым управляют россиянами – это зарплата, деньги и физическое принуждение.

"То есть, если ты не будешь выполнять свои функции, – тебя выгонят с работы. Если ты будешь нелоялен к власти, – тебя побьют на улице дубинками. Ни для каких россиян никакие заявления Лаврова не делаются", – объяснил Ярослав Божко.

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Зачем было сделано заявление

По словам эксперта, заявление нужно, чтобы показать, что никакие действия Украины и Запада не изменяют статус-кво, который якобы сложился накануне этой так называемой спецоперации. Поэтому была выбрана именно эта достаточно глупая формулировка "денацификации и демилитаризации".

Ярослав Божко рассказал, что это словосочетание было провозглашено как цель так называемой СВО в первые часы, когда ее объявила Россия. Теперь российское руководство пытается скрыть тот факт, что их стратегически желаемые цели уже несколько раз существенно менялись.

Начали даже говорить о том, что никто не планировал оставаться на северной Киевщине и Черниговщине. Говорили о том, что это был только демонстративный жест. Они еще из Херсона вышли якобы абсолютно сами, а не потому, что опасались украинского масштабного наступления на город,

– вспомнил Ярослав Божко.

Это попытка скрыть то, что на российское руководство можно повлиять дипломатическими, военными, финансовыми – любыми другими инструментами. Показать, что вот никак позиция российского руководства не меняется, поэтому договаривайтесь с нами на наших условиях – иначе "небо упадет на землю", – добавил Божко.

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