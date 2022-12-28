В ефірі 24 каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко прокоментував погрози Лаврова. Він зазначив, що це посил не для росіян, адже вони їм непотрібні.

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Експерт пояснив, що ними керують не за допомогою інформації й не за допомогою пропаганди, якби нам це не здавалося. Реальний засіб, яким керують росіянами, – це зарплатня, гроші й фізичний примус.

"Тобто, якщо ти не будеш виконувати свої функції, – тебе виженуть з роботи. Якщо ти будеш нелояльним до влади, – тебе побʼють на вулиці кийками. Ні для яких росіян ніякі заяви Лаврова не робляться", – пояснив Ярослав Божко.

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Навіщо була зроблена заява

За словами експерта, заява потрібна, аби показати, що ніякі дії України та Заходу не змінюють того статус-кво, який нібито склався напередодні цієї так званої спецоперації. Тому було вибрано саме це досить дурнувате формулювання "денацифікації та демілітаризації".

Ярослав Божко розповів, що це словосполучення було проголошено, як мета так званої СВО в перші години, коли її оголосила Росія. Тепер російське керівництво намагається приховати той факт, що їх стратегічно бажані цілі вже кілька разів суттєво змінювалися.

Почали навіть говорити й про те, що ніхто не планував залишатися на північній Київщині й Чернігівщині. Говорили про те, що це був лише такий демонстративний жест. Вони ще з Херсону вийшли нібито абсолютно самі, а не тому що побоювалися українського масштабного наступу на місто,

– пригадав Ярослав Божко.

"Це спроба приховати те, що на російське керівництво можна вплинути дипломатичними, воєнними, фінансовими – будь-якими іншими інструментами. Показати, що от ніяк позиція російського керівництва не змінюється, тому домовляйтесь з нами на наших умовах – інакше "небо впаде на землю", – додав Божко.

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