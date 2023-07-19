Мужчина пытался запугать министра Болгарии с помощью личных сообщений в социальной сети, сообщает 24 канала.
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Угрозы министру из-за позиции относительно войны
Злоумышленник 4 июля отправил министру обороны в личные сообщения угрозы расправы. Утверждается, что мужчина был недоволен позицией Тодора Тагарева по поводу войны в Украине. Мужчина был задержан на 72 часа.
До этого, 9 июля пророссийские активисты потребовали от правительства Болгарии снизить военную поддержку Украины. В частности, они планировали провести "Марш мира" прямо к резиденции министра Тагарева, но впоследствии сменили маршрут.
Как сообщал в интервью Тодор Тагарев, пророссийские силы в Болгарии оказывают значительное влияние.
Это (пропаганда и политика – 24 Канал) поддерживается значительными общественными группами, партиями и в определенной степени президентским институтом,
– подытожил министр обороны.
Именно из-за пророссийских сил в 2022 году Болгария поставляла Украине помощь через посредников - бывшие власти отказывались передавать оружие напрямую. С новым правительством все поменялось.
Риторика болгарского правительства в отношении Украины неоднородна
- Несколько дней назад Болгария впервые объявила о передаче Украине военной помощи. В пакет вошли около 100 единиц военной техники.
- Болгарский президент Румен Радев же обвинил Украину в затягивании войны. Он призвал страну сохранять нейтралитет. В посольстве Украины подчеркнули, что именно Украина хочет мира больше всего.
- Однако власти активно поддерживают украинских беженцев, вынужденных находиться в Болгарии. В частности, они продлили возможность бесплатного проживания украинцам.