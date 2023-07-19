Мужчина пытался запугать министра Болгарии с помощью личных сообщений в социальной сети, сообщает 24 канала.

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Угрозы министру из-за позиции относительно войны

Злоумышленник 4 июля отправил министру обороны в личные сообщения угрозы расправы. Утверждается, что мужчина был недоволен позицией Тодора Тагарева по поводу войны в Украине. Мужчина был задержан на 72 часа.

Обратите внимание! Сам Тодор Тагарев является проевропейским и проукраинским политиком. Он недавно стал министром, взамен временного правительства, назначенного президентом Руменом Радевым, которого многие считают прокремлевским.

До этого, 9 июля пророссийские активисты потребовали от правительства Болгарии снизить военную поддержку Украины. В частности, они планировали провести "Марш мира" прямо к резиденции министра Тагарева, но впоследствии сменили маршрут.

Как сообщал в интервью Тодор Тагарев, пророссийские силы в Болгарии оказывают значительное влияние.

Это (пропаганда и политика – 24 Канал) поддерживается значительными общественными группами, партиями и в определенной степени президентским институтом,

– подытожил министр обороны.

Именно из-за пророссийских сил в 2022 году Болгария поставляла Украине помощь через посредников - бывшие власти отказывались передавать оружие напрямую. С новым правительством все поменялось.

Риторика болгарского правительства в отношении Украины неоднородна