Чоловік намагався залякати міністра Болгарії за допомогою особистих повідомлень в соціальній мережі, повідомляє 24 канал.

​До теми Коло друзів України розширюється, – політолог проаналізував візит Зеленського до Болгарії

Погрози міністру через позицію щодо війни

Зловмисник 4 липня надіслав міністру оборони в особисті повідомлення погрози розправи. Стверджується, що чоловік був незадоволений позицією Тодора Тагарєва щодо війни в України. Наразі чоловіка затримали на 72 години.

Зверніть увагу! Сам Тодор Тагарєв є проєвропейським та проукраїнським політиком. Він нещодавно став міністром, на заміну тимчасового уряду, призначеного президентом Руменом Радевим, якого багато хто вважає прокремлівським.

До цього, 9 липня проросійські активісти вимагали від уряду Болгарії зменшити воєнну підтримку України. Зокрема, вони планували провести "Марш миру" прямо до резиденції міністра Тагарєва, але згодом змінили маршрут.

Як повідомляв в інтерв'ю Тодор Тагарєв, проросійські сили в Болгарії мають значний вплив.

Це (пропаганда і політика – 24 Канал) підтримується значними громадськими групами, партіями і певною мірою президентським інститутом,

– підсумував міністр оборони.

Саме через проросійські сили у 2022 році Болгарія постачала Україні допомогу через посередників – колишня влада відмовлялася передавати зброю напряму. З новим урядом все змінилося.

Риторика болгарського уряду щодо України неоднорідна