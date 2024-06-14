Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что у Альянса есть готовый план по отражению российских угроз.

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НАТО готово отражать угрозы со стороны России

Генеральный секретарь Альянса озвучил на сегодняшней пресс-конференции планы по отражению растущих угроз на восточной границе НАТО. Он коснулся как вооруженной обороны стран НАТО, так и гибридного давления России.

Сегодня (13 июня) министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры, и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужбистов,

– отметил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет защищаться от любых враждебных действий.

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