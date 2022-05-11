Угрозы нет, но и цели россиян непонятны: как в Пентагоне оценивают ситуацию в Одесской области

В последние дни Россия усилила интенсивность ракетных ударов по территории Одесской области, а также осуществляла провокации в непризнанном Приднестровье. В Пентагоне дали оценку ситуации в регионе.

На сайте Минобороны США 10 мая было обнародовано интервью с высокопоставленным представителем Пентагона. Он отметил, что нет никаких признаков того, что Одесса находится под "неизбежной угрозой" с суши или моря, впрочем, цели россиян относительно региона остаются непонятными.

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Как в Пентагоне оценивают ситуацию в Одесской области

Относительно недавних ракетных ударов по Одессе высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о применении россиянами гиперзвуковых снарядов.

Вместе с тем американский чиновник выразил непонимание стратегической цели этих вражеских ударов с воздуха. Вероятнее всего, что таким образом Россия просто хочет распылить украинские силы, отвлечь ВСУ и географически привязать их к этой части береговой линии Украины, отметил респондент.

Одесса до сих пор под полным контролем Украины. Было несколько тревожных ударов, однако непонятно, что именно их цель и что они пытались поразить. Возможно, эти ракетные удары были частью попыток разрушить экономические возможности Одессы,

– допустил американский чиновник.

Вместе с тем представитель Пентагона добавил, что такая цель россиян довольно странна, ведь они еще раньше сделали все, чтобы ограничить Одессу экономически – хотя корабли страны-агрессорки находятся на расстоянии, регион фактически заблокирован с моря, и никакой выгоды Украина от этого не имеет. В частности, речь идет о возможности торговли по Черному морю.

Наземная и морская угрозы

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что силы, которые Россия сконцентрировала на Юге и юго-восточном направлении Украины, пока не угрожают Одесской области.

Сейчас в Минобороны США фиксируют, что уже долгое время бои идут на границе между Херсонской и Николаевской областями, поэтому нет никаких признаков, что россияне перебросят свои силы оттуда на штурм Одесской области.

Они не смогли продвинуться никуда из того региона (Херсонщины – ред. 24 канал), мы фиксировали, что не делали таких попыток. При этом их корабли дислоцируются далеко на Юге. С тех пор как "Москва" утонула, они не перебрасывали свои суда поближе к Одессе,

– подчеркнул представитель Пентагона.

К слову, респондент добавил, что России сейчас довольно сложно, практически невозможно осуществить высадку своего десанта в Одесской области, и оккупанты пока не демонстрируют никаких признаков или готовности сделать это.

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