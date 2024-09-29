Он не всегда адекватен, – Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно угрожал миру применением ядерного оружия. И он действительно может его использовать, а возможно и нет.

Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью для Fox News. По его словам, никто не знает, что у диктатора "в голове".

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Зеленский отреагировал на угрозы Путина относительно ядерного оружия

Никто не знает, что у него в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен. что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу,

– заявил глава государства.

По его словам, он не может точно знать о намерениях кремлевского хозяина. "Потому что он не всегда адекватный, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и делать то, что он сделал. Я думаю, что он любит свою жизнь и то, как он управляет жизнью других". – добавил Зеленский.

Именно поэтому, по мнению украинского лидера, Путин должен бояться использовать ядерное оружие.

Напомним. недавно Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Глава Кремля снова прибегнул к угрозам, а также сообщил о необходимости внести ряд уточнений относительно обстоятельств для применения его страной ядерного оружия.

В частности, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.