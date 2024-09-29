Таку думку висловив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Fox News. За його словами, ніхто не знає, що у диктатора "в голові".

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Зеленський відреагував на погрози Путіна щодо ядерної зброї

Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений. що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу,

– заявив глава держави.

За його словами, він не може точно знати про наміри кремлівського господаря. "Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших". – додав Зеленський.

Саме тому, на думку українського лідера, Путін має боятися використовувати ядерну зброю.

Нагадаємо. нещодавно Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування. Очільник Кремля знову вдався до погроз, а також повідомив про потребу внести низку уточнень щодо обставин для застосування його країною ядерної зброї.

Зокрема, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію.