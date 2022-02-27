Угрозы разлива горючего нет, люди пока в безопасности, – ГСЧС о пожаре на нефтебазе в Василькове

Российские кафиры попали ракетой в нефтебазу в городе Васильков. В результате атаки врага начался масштабный пожар.

В настоящее время зарегистрировано попадание в один из резервуаров. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

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Она отметила, что на территории нефтебазы еще продолжаются боевые действия, поэтому точнее оценить масштабы аварии пока сложно.

Пока угрозы людям нет, потому что все резервуары обвалованы и угрозы разлива горючего нет,

– сказала Виктория Рубан.

Российские захватчики обстреляли нефтебазу в городе Васильков из баллистических ракет. Пожар масштабный – он виден даже в украинской столице.

Видео попадания вражеской ракеты в нефтебазу:

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