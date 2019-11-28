Угрозы Зеленскому: что может стать определяющим фактором в расследовании

Формально Государственное бюро расследований имеет право браться за дело возможных угроз жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны нардепа Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.

"Все зависит от доказательств", – рассказал 24 каналу юрист Василий Мирошниченко.

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Может, Зверобой и готовилась к террористическому акту. Мы не знаем всех материалов следствия. К примеру, есть свидетели, которые утверждают, что Зверобой покупала оружие, разрабатывала план преступления, пыталась привлечь сообщников,

– замечает Василий Мирошниченко.

По мнению эксперта, все может ограничиться обысками и допросами.

Однако юрист-криминолог Анна Маляр подчеркивает: следствие должно доказать ряд фактов:

была ли у автора слов, похожих на угрозу, цель – донести эти слова до президента. Или это пиар ради "лайков"?

можно ли считать аккаунт любого пользователя соцсети инструментом донесения угроз президенту лично?

считается ли "донесением угрозы до президента", когда это ему пересказали третьи лица передали ссылку на видео с угрозой?

проведение лингвистической экспертизы, чтобы точно установить, была ли в словах Федины и Зверобой именно угроза.

Что известно о скандальных заявлениях Федины и Зверобой в сторону Зеленского:

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом, где у него возник эмоциональный разговор. В Золотом должно было стартовать разведение войск, и президент призвал воинов не мешать процессу и убрать оружие.

В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.

Во время своих высказываний женщины применили ненормативную лексику.

28 ноября ГБР провело обыски в доме волонтерки Маруси Зверобой. Следователи изъяли три мобильных телефона, блокнот с личными записями. Охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье.

Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)