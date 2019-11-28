Угрозы Зеленскому: что может стать определяющим фактором в расследовании
Формально Государственное бюро расследований имеет право браться за дело возможных угроз жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны нардепа Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой.
"Все зависит от доказательств", – рассказал 24 каналу юрист Василий Мирошниченко.
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Может, Зверобой и готовилась к террористическому акту. Мы не знаем всех материалов следствия. К примеру, есть свидетели, которые утверждают, что Зверобой покупала оружие, разрабатывала план преступления, пыталась привлечь сообщников,
– замечает Василий Мирошниченко.
По мнению эксперта, все может ограничиться обысками и допросами.
Однако юрист-криминолог Анна Маляр подчеркивает: следствие должно доказать ряд фактов:
- была ли у автора слов, похожих на угрозу, цель – донести эти слова до президента. Или это пиар ради "лайков"?
- можно ли считать аккаунт любого пользователя соцсети инструментом донесения угроз президенту лично?
- считается ли "донесением угрозы до президента", когда это ему пересказали третьи лица передали ссылку на видео с угрозой?
- проведение лингвистической экспертизы, чтобы точно установить, была ли в словах Федины и Зверобой именно угроза.
Что известно о скандальных заявлениях Федины и Зверобой в сторону Зеленского:
- 26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом, где у него возник эмоциональный разговор. В Золотом должно было стартовать разведение войск, и президент призвал воинов не мешать процессу и убрать оружие.
- В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами.
- Во время своих высказываний женщины применили ненормативную лексику.
- 28 ноября ГБР провело обыски в доме волонтерки Маруси Зверобой. Следователи изъяли три мобильных телефона, блокнот с личными записями. Охотничий карабин и гладкоствольное охотничье ружье.
Видео скандальных заявлений Федины и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)