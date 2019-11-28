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      Погрози Зеленському: що може стати визначальним фактором у розслідуванні

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      ДБР провело обшуки у однієї з підозрюваних Марусі Звіробій / Фото з соціальних мереж

      Формально Державне бюро розслідувань має право братися за справу можливих погроз життю президенту України Володимиру Зеленському з боку нардепа Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій.

      "Все залежить від доказів", – розповів 24 каналу юрист Василь Мірошниченко.

      Читайте також: Справа погрози життю Зеленському: про дії слідчих і що загрожує Федині і Звіробій

      Може, Звіробій і готувалася до терористичного акту. Ми не знаємо всіх матеріалів слідства. Приміром, є свідки, які стверджують, що Звіробій купувала зброю, розробляла план злочину, намагалася залучити спільників,
      – зауважує Василь Мірошниченко.

      На думку експерта, все може обмежитися обшуками і допитами.

      Натомість юрист-кримінолог Анна Маляр підкреслює: слідство мусить довести низку фактів:

      • чи була у автора слів, схожих на погрозу, мета – донести ці слова до президента. Чи це піар заради "лайків"?
      • чи можна вважати акаунт будь-якого користувача соцмережі інструментом донесення погроз президенту особисто?
      • чи вважається "донесенням погрози до президента", коли це йому переповіли треті особи чи передали посилання на відео з погрозою?
      • проведення лінгвістичної експертизи, щоб точно встановити, чи була у словах Федини і Звіробій саме погроза.

      Що відомо про скандальні заяви Федини і Звіробій у бік Зеленського:

      • 26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому, де у нього виникла надемоційна розмова. У Золотому мало стартувати розведення військ, і президент закликав воїнів не заважати процесу та прибрати зброю.
      • Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.
      • Під час своїх висловлювань жінки застосували ненормативну лексику.
      • 28 листопада ДБР провело обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій. Слідчі вилучили три мобільних телефони, блокнот із особистими записами. Мисливський карабін і гладкоствольну мисливську рушницю.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Новини політики Володимир Зеленський Софія Федина Маруся Звіробій
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