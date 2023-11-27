40-летнего жителя Днепра, который почти двое суток бродил по заснеженному высокогорью, нашли пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Они вместе со спасателями смогли отыскать беглеца в 3 километрах от украинско-румынской границы. Он был без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках.

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Незаконное пересечение границы украинцем

Сначала гражданин не был доволен появлением украинских правоохранителей, ведь рассчитывал на спасение от румынских, а потому и объяснять цель своего пребывания в горах отказывался.

– говорится в сообщении.

Как отмечает Госпогранслужба, мужчина позвонил по телефону только румынским пограничникам из-за надежд, что будут искать его именно их спасатели. Таким образом, украинец хотел попасть в Румынию.

Впоследствии мужчина все же сам признался в попытке незаконного пересечения границы. После 2 суток путешествий, заблудшего "туриста" доставили в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.

В то же время, пограничники пытаются установить круг лиц, которые могут быть причастны к попытке незаконного путешествия украинца в Румынию.

Кратко о незаконном пересечении границы