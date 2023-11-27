Видимость на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат очень мала – всего до 10 метров. По состоянию на 8:25 27 ноября там было облачно.

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Какая погода в Карпатах

По состоянию на 08:25 27 ноября 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег (видимость до 10 метров),
– рассказали на посту.

Там также уточнили, что на горе Пип Иван Черногорский:

  • северо-восточный ветер 16 метров в секунду;
  • температура воздуха – 18 градусов мороза.

Непогода в Карпатах
Погода на горе Пип Иван 27 ноября 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Буквально накануне на горе Поп Иван температура достигала 16 градусов мороза, а видимость была до 50 метров. Кроме того, на высокогорье Карпат бушевал северный ветер до 15 метров в секунду и было облачно.

На горе Поп Иван мороз
Погода на горе Пип Иван 26 ноября 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Ненастье накрыло Украину: коротко

  • Синоптики предупреждали, что 26 – 27 ноября в Украине прогнозируют второй, то есть оранжевый уровень опасности.
  • Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за непогоды в Украине по состоянию на утро 27 ноября на 14 дорогах – перекрыли движение транспорта, в 16 областях – обесточены населенные пункты.
  • В Минэнерго рассказали, что сложнее всего ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях. Кроме того, без света люди в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Черновицкой, Тернопольской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
  • Непогода накрыла также Крым – в Черном море бурлит шторм, людей предупреждали о волнах высотой до 8 метров. Кроме того, ветер на полуострове дует со скоростью до 150 километров.