Видимость на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат очень мала – всего до 10 метров. По состоянию на 8:25 27 ноября там было облачно.

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Какая погода в Карпатах

По состоянию на 08:25 27 ноября 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег (видимость до 10 метров),

– рассказали на посту.

Там также уточнили, что на горе Пип Иван Черногорский:

северо-восточный ветер 16 метров в секунду;

температура воздуха – 18 градусов мороза.



Погода на горе Пип Иван 27 ноября 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Буквально накануне на горе Поп Иван температура достигала 16 градусов мороза, а видимость была до 50 метров. Кроме того, на высокогорье Карпат бушевал северный ветер до 15 метров в секунду и было облачно.



Погода на горе Пип Иван 26 ноября 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

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