Видимість на одній з найвищих вершин Українських Карпат дуже мала – всього до 10 метрів. Станом на 8:25 27 листопада там було хмарно.

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Яка погода в Карпатах

Станом на 08:25 27 листопада 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг (видимість до 10 метрів),
– розповіли на пості.

Там також уточнили, що на горі Піп Іван Чорногірський:

  • північно-східний вітер 16 метрів за секунду;
  • температура повітря – 18 градусів морозу.

Негода в Карпатах
Погода на горі Піп Іван 27 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Буквально напередодні на горі Піп Іван температура сягала 16 градусів морозу, а видимість була до 50 метрів. Окрім того, на високогір'ї Карпат вирував північний вітер до 15 метрів за секунду та було хмарно.

На горі Піп Іван мороз
Погода на горі Піп Іван 26 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Негода накрила Україну: коротко

  • Синоптики попереджали, що 26 – 27 листопада в Україні прогнозують другий, тобто помаранчевий рівень небезпечності.
  • Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через негоду в Україні станом на ранок 27 листопада на 14 дорогах – перекрили рух транспорту, у 16 областях – є знеструмлені населені пункти.
  • У Міненерго розповіли, що найскладніше ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Окрім того, без світла люди у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
  • Негода накрила також Крим – у Чорному морі вирує шторм, людей попереджали про хвилі до 8 метрів заввишки. Окрім того, вітер на півострові дме зі швидкістю до 150 кілометрів.