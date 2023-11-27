Видимість на одній з найвищих вершин Українських Карпат дуже мала – всього до 10 метрів. Станом на 8:25 27 листопада там було хмарно.
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Яка погода в Карпатах
Станом на 08:25 27 листопада 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг (видимість до 10 метрів),
– розповіли на пості.
Там також уточнили, що на горі Піп Іван Чорногірський:
- північно-східний вітер 16 метрів за секунду;
- температура повітря – 18 градусів морозу.
Погода на горі Піп Іван 27 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Буквально напередодні на горі Піп Іван температура сягала 16 градусів морозу, а видимість була до 50 метрів. Окрім того, на високогір'ї Карпат вирував північний вітер до 15 метрів за секунду та було хмарно.
Погода на горі Піп Іван 26 листопада 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Негода накрила Україну: коротко
- Синоптики попереджали, що 26 – 27 листопада в Україні прогнозують другий, тобто помаранчевий рівень небезпечності.
- Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через негоду в Україні станом на ранок 27 листопада на 14 дорогах – перекрили рух транспорту, у 16 областях – є знеструмлені населені пункти.
- У Міненерго розповіли, що найскладніше ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Окрім того, без світла люди у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
- Негода накрила також Крим – у Чорному морі вирує шторм, людей попереджали про хвилі до 8 метрів заввишки. Окрім того, вітер на півострові дме зі швидкістю до 150 кілометрів.