россияне сами себя "хакнут"

Чуть ли не каждый день мы читаем, как какая-то из компаний уходит с российского рынка. С точки зрения долгосрочной перспективы, это технологическое отставание россия, возможно, уже никогда не преодолеет.

С точки зрения краткосрочной перспективы – они будут долго жить в г*вне. Они к этому готовы. Так что им пока п*х уход компаний.

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Перспективы россии

Бедные станут беднее. А богатые и так найдут, где достать условный "Электролюкс". Но, как это часто бывало в истории россии, они же сами себя и "хакнут". Большая страна, многонациональная, много проблем, но путин живет манией уничтожить Украину.

Так можно просмотреть свою условную "Красную поляну" в Сочи (есть версия, что красная поляна – от крови из предков; вдруг адыги возьмут и вспомнят геноцид, а за ними – и другие).

Важно Украина деоккупирует южные регионы и об этом должны знать все

"Эффект бабочки"

Это называется "эффект бабочки" (свойство некоторых систем, когда незначительное влияние может иметь большие и непредсказуемые последствия).

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Вот я шла пить кофе, мысленно благодаря наши ВСУ за эту возможность, и остановила взор на бабочке. И цветке, который так колыхался.