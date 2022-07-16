З погляду короткострокової перспективи – вони довго житимуть у г*мні. Вони готові до цього. Так що їм поки що п*х відхід компаній.

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Перспективи росії

Бідні стануть біднішими. А багаті й так знайдуть, де дістати умовний "Електролюкс". Але, як це часто бувало в історії росії, вони самі себе і "хакнуть". Велика країна багатонаціональна, багато проблем, але путін живе манією знищити Україну.

Так можна переглянути свою умовну "Красную поляну" в Сочі (є версія, що червона галявина – від крові з предків; раптом адиги візьмуть і згадають геноцид, а за ними – та інші).

Важливо Україна деокупує південні регіони і про це мають знати усі

"Ефект метелика"

Це називається "ефект метелика" (властивість деяких систем, коли незначний вплив може мати великі та непередбачувані наслідки).

Ось я йшла пити каву, подумки завдяки нашим ЗСУ за цю можливість, і зупинила погляд на метеликові. І квітці, яка так коливалася.

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