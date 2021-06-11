У Донецьку існував навіть певний культ Ріната Ахметова. На виборах люди стабільно голосували за товстосумів з "Партії регіонів": Звягільського, Колесникова, братів Клюєвих, та й сам Віктор Янукович під час свого президентства оформився у повноцінного олігарха.

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Проте ідеологи "ДНР" все ж пообіцяли жителям Донбасу "республіку народної економіки", багато хто навіть повірив цій обіцянці. Згодом стало зрозуміло, що всі ці гасла були звичайною брехнею.

Хто курує захопленими підприємствами на Донбасі

Ні, у деяких українських олігархів їхні заводи й шахти дійсно відібрали, проте передали ці активи не народу, а іншому олігархові – ще більш жадібному, безпринципному та цинічному. Звуть цього олігарха Сергій Курченко.

Саме його компанія "Внешторгсервіс" з 2017 року керує захопленими або, як кажуть в ОРДЛО, "віджатими" підприємствами Ріната Ахметова, Сергія Тарути та інших українських бізнесменів.

Не "керує", а правильніше сказати – вичавлює всі ресурси, що залишилися. За всі роки війни ніяких капіталовкладень та інвестицій в підприємства ОРДЛО зроблено не було. Устаткування ламалося, цілі цехи були зупинені, робітники масово звільнялися і йшли з підприємств.

Уже кілька років зарплату на захоплених Курченком підприємствах Донбасу платять не регулярно, із затримками, частинами. Проте починаючи з 2021 року почалася зовсім вже катастрофа. Металургам Алчевська і Єнакієве не виплатили зарплати навіть за січень. Борг становить майже пів року й чи будуть виплачені ці гроші – незрозуміло.

Курченко збирається кинути підприємства

У розпачі люди навіть записували звернення до керівництва Росії з проханням про допомогу, але поки ніхто не допоміг. Схоже, Курченко зовсім перестав виплачувати зарплату співробітникам підприємств "Внешторгсервіса", бо збирається просто кинути ці підприємства.



Курченко перестав виплачувати зарплату співробітникам підприємств "Внешторгсервіса" / Фото Depo.Донбас

Інвестувати в них власні гроші Курченко не буде, а без цього повноцінна, а головне, рентабельна робота важкої індустрії – неможлива. Тому залишається тільки одне – швидше з Донбасу "злиняти", прихопивши з собою зарплати робітників й залишивши величезні борги, повернення яких ніхто ніколи вже не доб'ється.

Чутки про відхід Курченка з Донбасу циркулюють останні кілька місяців. Довго тема роботи компанії "Внешторгсервіс" була табу в "Л/ДНР". Невиплату зарплат та розграбування підприємств лідери угруповань ніби не помічали.

Проте наразі ситуація стала настільки катастрофічною, що її змушені коментувати навіть представники окупаційної адміністрації. Денис Пушилін сказав, мовляв, наразі вони бачать, що "та модель, яка була прийнята після введення Україною блокади та була вимушеною, себе вичерпала".

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"Зараз уряду поставлено завдання в найкоротші терміни за будь-яку ціну запропонувати нову модель управління підприємствами. Нам в найкоротші терміни потрібно розв'язати питання, пов'язані з невиплатою заробітних плат", – зазначав Пушилін.

Чи зможуть місцеві мешканці відсудити гроші

Фактично ці слова підтверджують, що замість Курченка захоплені українські підприємства незабаром передадуть комусь іншому. Проте чи стануть після цього вони працювати краще – велике питання, адже в умовах невизнаної держави це навряд чи можливо.

Швидше за все, не побачать своїх зарплат й робочі, адже ніяких механізмів, щоб відсудити зароблені гроші законним шляхом в псевдореспубліках немає. Жителі ОРДЛО безправні, і все що їм залишається – миритися зі знущаннями або виїхати.

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У своїх інтерв'ю представники російської влади часто говорять, що Росія допомагає Донбасу та відстоює інтереси його мешканців, але в реальності жителі ОРДЛО поставлені Росією в найважчі й принизливі умови.

Всім зрозуміло, що всі процеси в ОРДЛО відбуваються з відома Москви. Українські довоєнні часи наразі вже вдаються на Донбасі золотим періодом, але повернути ті часи, на жаль, самі мешканці ОРДЛО вже не можуть.