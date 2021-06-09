Преобладающее мнение относительно жителей оккупированных территорий – они не виноваты в ситуации и стали заложниками. В основном украинцы отмечают, что на это их натолкнули личные или семейные обстоятельства.

Тем временем Горсовет на Харьковщине заявил, что "войны с Россией нет", а погибшие в АТО – " не герои"

Как украинцы относятся к жителям оккупированных территорий

В обществе преобладает сочувственное отношение. Так, граждане считают, что жители временно оккупированных районов:

заложники сложных жизненных обстоятельств (40%);

заложники боевиков (9%).

Сторонников другого отношения к жителям Донбасса чуть больше трети – 37% опрошенных. Эти люди называют жителей оккупированных территорий коллаборантами и поборниками пропагандистской идеологии.

16% считают пассивными поборниками идеологии "русского мира" и СССР;

13% – приспособленцами;

8% – предателями.



Что украинцы думают о жителях оккупированных территорий / Скриншот

Что это за опрос? Его совместно проводили социологическая служба Центр Разумкова и фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. С 14 по 19 мая 2021 года опросили 2 020 человек в возрасте от 18 лет. Исследования проводили во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что еще украинцы думают о войне на Донбассе