Преобладающее мнение относительно жителей оккупированных территорий – они не виноваты в ситуации и стали заложниками. В основном украинцы отмечают, что на это их натолкнули личные или семейные обстоятельства.
Тем временем Горсовет на Харьковщине заявил, что "войны с Россией нет", а погибшие в АТО – " не герои"
Как украинцы относятся к жителям оккупированных территорий
В обществе преобладает сочувственное отношение. Так, граждане считают, что жители временно оккупированных районов:
- заложники сложных жизненных обстоятельств (40%);
- заложники боевиков (9%).
Сторонников другого отношения к жителям Донбасса чуть больше трети – 37% опрошенных. Эти люди называют жителей оккупированных территорий коллаборантами и поборниками пропагандистской идеологии.
- 16% считают пассивными поборниками идеологии "русского мира" и СССР;
- 13% – приспособленцами;
- 8% – предателями.
Что украинцы думают о жителях оккупированных территорий / Скриншот
Что это за опрос?
Его совместно проводили социологическая служба Центр Разумкова и фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. С 14 по 19 мая 2021 года опросили 2 020 человек в возрасте от 18 лет.
Исследования проводили во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Что еще украинцы думают о войне на Донбассе
- Большинство украинцев – 53,5% – определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины. Впрочем, 7% называют это сугубо внутренним гражданским конфликтом в Украине.
- 38% опрошенных поддерживают усилия Зеленского для обеспечения мира на Донбассе. Между тем действия президента не поддерживают 19% украинцев.
- Украинцы считают, что для достижения мира на Донбассе стоит продолжать дипломатическое давление и санкции против России.