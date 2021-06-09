Переважна думка щодо жителів окупованих територій – вони не винні у ситуації і стали заручниками. Здебільшого українці зазначають, що на це їх наштовхнули особисті чи сімейні обставини.
Тим часом Міськрада на Харківщині заявила, що "війни з Росією немає", а загиблі в АТО – "не герої"
Як українці ставляться до жителів окупованих територій
В суспільстві переважає співчутливе ставлення. Так, громадяни вважають, що мешканці тимчасово окупованих районів є:
- заручниками складних життєвих обставин (40%);
- заручниками бойовиків (9%).
Прихильників іншого ставлення до жителів Донбасу трохи більше третини – 37% опитаних. Ці люди називають жителів окупованих територій колаборантами та поборниками пропагандистської ідеології.
- 16% вважають пасивними поборниками ідеології "русского мира" та СРСР;
- 13% – пристосуванцями;
- 8% – зрадниками.
Що українці думають про жителів окупованих територій / Скриншот
Що це за опитування?Його спільно проводили соціологічна служба Центр Разумкова і фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. З 14 до 19 травня 2021 року опитали 2 020 осіб віком від 18 років.
Дослідження проводили в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Що ще українці думають про війну на Донбасі
- Більшість українців – 53,5% – визначають конфлікт на Донбасі як російську агресію проти України. Втім, 7% називають це суто внутрішнім громадянським конфліктом в Україні.
- 38% опитаних підтримують зусилля Зеленського для забезпечення миру на Донбасі. Тим часом дії президента не підтримують 19% українців.
- Українці вважають, що для досягнення миру на Донбасі варто продовжувати дипломатичний тиск і санкції проти Росії.