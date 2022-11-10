"Это было необходимо": пропагандисты массово бросились оправдывать "отход" России из Херсона

Пропагандисты начали "защищать" так называемый отход России из оккупированного Херсона. Некоторые из них говорят, что это было якобы "трудное, но необходимое военное решение".

Об этом сообщает 24 канал. Напомним, что накануне Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон.

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Как пропагандисты отреагировали на "ход" России из Херсона

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заврала, что "сдача" Херсона была нужна, чтобы якобы "защитить Крым":

Я точно знаю, что никому это решение не было легким. Ни тем, кто принимал его, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна – положить в голой степи группировку, забросать телами "мобиков" и открыть дорогу в Крым. Неужели так было бы лучше?

– сказала Симоньян.

Пропагандист Соловьев спел, что "отход" из Херсона – это "трудное, но необходимое военное решение". И действительно необходимое, потому что оккупанты понимают, что ВСУ уничтожат их на нашей земле.

"Здесь важно проводить исторические аналогии. В 1942-м из Харьковской области отошли назад. И произошло Сталинградское сражение. И оттуда пошли в наступление. Освободили все оставленные территории. Непросто, но генерал Суровикин взял на себя ответственность и сохранил жизнь мирных и военных", – заявил Соловьев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин одобрили решение об "выходе" захватчиков из Херсона. Пригожин назвал вывод войск с минимальными потерями – якобы "достижением Суровикина, которое не делает чести российскому оружию", отметив, что генерал "поступил как мужчина, не боящийся ответственности". Кадыров присоединился к этому заявлению, добавив, что глава спецоперации якобы "спас тысячи военных".

Заметим, что российские блоггеры называют это решение "поражением" и даже "предательством" государственных интересов:

Государственную измену вокруг Херсона будут оправдывать и сглаживать, заявляя, что ничего сделать было нельзя. Можно. Но не в последние дни, а не позже июня. Но сделано было совсем ничего, – пишут в российских телеграм-каналах.

"Выход" оккупантов из Херсона: коротко

5 ноября российские захватчики полностью покинули здание Херсонской облгосадминистрации, а с нее самой исчез российский флаг. Оккупанты вынесли все ценное, что было в ОГА, зато они оставили много мусора.

9 ноября российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области и сами же заявили, что ждут Вооруженные Силы Украины.

В тот же день командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон. Так, враг отводит войска на левый берег Днепра.

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