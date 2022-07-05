То, что ВСУ придется отойти от Лисичанска, было ясно еще 2 недели назад. Об этом военнослужащий ВСУ и экс-нардеп Владимир Парасюк сообщил 24 каналу.

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По его словам, украинские бойцы оказались на невыгодных для них позициях, ведь сложно было сдерживать врага со всех сторон.

В каких условиях ВСУ воевали под Лисичанском

По словам экс-нардепа, бойцы на востоке Украины воевали в сверхсложных условиях. Все дороги обстреливались, а мосты были подорваны. Поэтому не было возможности подвезти боеприпасы или забрать раненых.

"Если нет нормального логистического сообщения с передовыми позициями, нельзя нормально вести военные действия", – подчеркнул Парасюк.

Оккупанты начали ровнять Лисичанск с землей

Оккупанты бросили на этот участок фронта половину всех артиллерийских средств, которые привезли в Украину.

Они (россияне – 24 канал) засыпали все минами, сравняли с землей Северодонецк, начали равнять Лисичанск. За что там держаться? И как обороняться?,

– подчеркнул экс-нардеп.

Парасюк добавил, что можно копать окопы сколько угодно. Но если у армии нет столько огневой артиллерийской силы, чтобы подавить врага, ничего не получится.

"Нам не нужно второй "Азовстали"

Военнослужащий ВСУ отметил, что существовал большой риск того, что украинские военные окажутся в кольце.

"Нам же не нужно было второй "Азовстали", правильно? Чтобы снова 2 или 3 тысячи человек оказались в плену, над ними издевались и делали на этом пропаганду", – сказал Парасюк.

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По словам экс-нардепа, когда ситуация дошла до определенного критического момента, отвод украинских подразделений стал логичным шагом. Ведь самым важным в этой ситуации было сохранить жизнь людей.

"Не нужно сеять измену"

Важно понимать, что враг на определенных участках фронта может иметь преимущества. А ВСУ, несмотря на все сложности, героически сдерживали оккупантов.

Наши люди должны понять одно: наши военные – это не роботы. Они тоже устают, им тоже нужно отдохнуть,

– подчеркнул Парасюк.

Поэтому ни в коем случае не нужно сеять измену из-за отступления от Лисичанска, подчеркнул военнослужащий ВСУ. Ведь решение об уходе поддержали и сами военные.

"Отступление от Лисичанска – это маневренный уход"

Владимир Парасюк добавил, что отступление ВСУ от Лисичанска значительным образом не повлияло на общую линию фронта.

"Никто не отошел на 100 или 150 километров. Это территории протяженностью 10 – 15 километров. И для общей линии фронта это, можно сказать, просто маневренный уход", – отметил экс-нардеп.

По словам военнослужащего, отступление имеет определенное политическое значение. Ведь теперь существует риск, что оккупанты могут полностью взять под контроль Луганскую область.

Но я думаю, что это ненадолго. Ведь наша армия не будет просто стоять и смотреть, как их будут отодвигать,

– убежден Парасюк.

Он добавил, что уже сейчас ВСУ получают приказы переходить в контрнаступление на определенных участках фронта на Донбассе. Владимир Парасюк также призвал украинцев верить в победу и доверять ВСУ.

Владимир Парасюк объяснил уход украинских военных от Лисичанска: смотрите видео

Детали ситуации на фронте в Луганской области