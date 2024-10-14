Уход за человеком с инвалидностью: кто может оформить, какие документы нужны, могут ли отказать
В случае, если человек не способен обслуживать себя по состоянию здоровья, можно оформить услуги по уходу на профессиональной и непрофессиональной основах. Эти услуги могут предоставлять коммунальные и негосударственные предоставители социальных услуг, а также физические лица.
Разъясняем все важные детали. В частности, в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины уточнили, что уход на непрофессиональной основе могут осуществлять люди в отношении членов своей семьи, которые совместно проживают, имеют общий быт и взаимные права и обязанности.
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Кто имеет право на уход:
- с инвалидностью I группы; дети с инвалидностью;
- пожилого возраста с когнитивными нарушениями (например, нарушениями памяти, внимания, мышления);
- с неизлечимыми заболеваниями, которые не могут самостоятельно двигаться и обслуживать себя.
Также получить уход могут дети, которым еще не установлена инвалидность, но которые являются больными на:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет І типа (инсулинозависимый);
- острые или хронические заболевания почек IV степени.
Кроме того, право на уход имеют дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Как оформить уход на непрофессиональной основеСмотритель и лицо, за которым ухаживают, обязательно должны жить вместе. Человек, которому нужен уход, должен обратиться к семейному врачу и по его направлению пройти врачебную консультативную комиссию и получить медицинское заключение. В то же время лицу, которое будет осуществлять уход, следует обратиться в ЦНАП, или в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.
Какие документы нужно подать в ЦНАП:
- заявление о желании осуществлять уход;
- заявление лица, за которым будут ухаживать, о его согласии (для дееспособных больных);
- паспорт заявителя и человека, который нуждается в уходе;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и человека, который нуждается в уходе (ранее идентификационный код);
- справку о регистрации места жительства заявителя и человека, который нуждается в уходе;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии заявителя, его состав семьи;
- документ, подтверждающий необходимость постоянного ухода по состоянию здоровья человека, который в нем нуждается.
Важно! Далее представители исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета имеют 2 рабочих дня на то, чтобы определить индивидуальные потребности человека, который хочет получить уход.
Отказ в уходе
Могут ли отказать в оформлении ухода? Если коротко, то да. При этом на это есть четко определенные предпосылки. В частности, отказ может быть в случае:
- установления недостоверности представленных документов;
- отсутствия реальной потребности в уходе (представители социальных служб изучают, насколько повседневное обслуживание человека, который хочет получить уход, фактически зависит от внешней помощи);
- ненадлежащего состояния жилищных условий человека, который хочет забрать на проживание того, за кем планирует осуществлять уход;
- если во время проверки социальной службой не подтвержден факт совместного проживания.