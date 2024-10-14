Роз'яснюємо усі важливі деталі. Зокрема, у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України уточнили, що догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів своєї сімʼї, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права та обов'язки.

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Хто має право на догляд:

з інвалідністю І групи; діти з інвалідністю;

похилого віку з когнітивними порушеннями (наприклад, порушеннями пам'яті, уваги, мислення);

з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе.

Також отримати догляд можуть діти, яким ще не встановлено інвалідність, але які є хворими на:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Крім того, право на догляд мають діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги.

Як оформити догляд на непрофесійній основі Доглядальник і особа, яку доглядають, обов'язково повинні жити разом. Людина, які потрібен догляд, має звернутися до сімейного лікаря та за його направленням пройти лікарську консультативну комісію й отримати медичний висновок. Водночас особі, яка буде здійснювати догляд, слід звернутися у ЦНАП, або до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Які документи потрібно подати у ЦНАП:

заяву про бажання здійснювати догляд;

заяву особи, яку доглядатимуть, про її згоду (для дієздатних хворих);

паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та людини, яка потребує догляду (раніше ідентифікаційний код);

довідку про реєстрацію місця проживання заявника та людини, яка потребує догляду;

декларацію про доходи та майновий стан заявника, його склад сімʼї;

документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоровʼя людини, яка його потребує.

Важливо! Далі представники виконавчого органу сільської, селищної, міської ради мають 2 робочі дні на те, щоби визначити індивідуальні потреби людини, яка хоче отримати догляд.

Відомова у догляді

Чи можуть відмовити в оформленні догляду? Якщо коротко, то так. При цьому на це є чітко визначені передумови. Зокрема, відмова може бути у разі: